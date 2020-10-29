Советница Дональда Трампа Иванка в очередной раз предстала перед публикой в рамках предвыборной кампании. Она всегда поражает безупречным внешним видом и этот раз не стал исключением. Трамп продемонстрировала элегантный и стильный образ.

Накануне президентских выборов в США, которые состоятся уже через несколько дней, Иванка Трамп активно посещает американские штаты и города. На личной странице в инстаграме она распространяет фотографии со встреч с избирателями, однако больше всего внимание привлекают аутфиты дочери действующего президента. На днях Иванка побывала в городе Шарлотт штата Северная Каролина.

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Эффектный look Иванки Трамп

Иванка появилась перед публикой в красивом и ярком осеннем наряде. Поскольку погода не была пасмурной, девушка решила одеть укороченные белые брюки и голубую блузку. Из верхней одежды советница президента выбрала длинное пальто голубого цвета с широкими рукавами. Оно хорошо дополнило ее образ и придало ему свежести. Такой look Трамп соединила с замшевыми туфлями-лодочками бежевого цвета на каблуке.

Из аксессуаров образ Иванки дополняла минималистичная цепочка и красивая подвеска. Роскошные белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала фирменный макияж с акцентом на глазах и матовой помадой на губах.

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