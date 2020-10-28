Дочь и советница действующего американского президента активно участвует в предвыборной кампании. Вместе с тем, на каждых мероприятиях она демонстрирует стильные образы.

Иванка Трамп, дочь действующего американского президента, постоянно посещает разные штаты и города для помощи отцу в предвыборной кампании. Советница Дональда Трампа продемонстрировала новый образ в городе Сарасота, в штате Флорида. Новые фотографии она опубликовала на личной странице в инстаграме.

Смотрите также В голубом костюме: Иванка Трамп очаровала изысканным образом – фото

Новый look Иванки Трамп

Иванка Трамп позировала перед камерой на фоне моря и стоя перед катедрой. Также вокруг нее было много флагов США. Дочь американского президента предстала в белоснежном платье длины миди на пуговицах. Она имела пояс, который подчеркивал стройную фигуру Иванки. Платье она соединила с туфлями на высоком каблуке с острым носком белого цвета.

Иванка сделала прическу, с которой предстает чаще всего: уложила волосы ровными волнами. Также она завершила образ нюдовым макияжем с акцентом на глазах.

Количество больных коронавирусом не уменьшается, поэтому Иванка Трамп к каждому стильному аутфиту подбирает красивую защитную маску. На этот раз это была молочная маска с кружевом.

Для просмотра фото листайте вправо: