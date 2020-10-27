Советница и дочь Дональда Трампа Иванка в очередной раз очаровала поклонников изысканным образом. Девушка позировала вместе с отцом и мужем в красивом костюме.

Иванка Трамп поделилась новым фото на личной странице в инстаграме. Она с радостью показывает поклонникам новые фотографии, рассказывает о событиях из жизни и демонстрирует варианты стильных аутфитов.

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Элегантный look Иванки Трамп

Иванка позировала в изысканном костюме нежно-голубого цвета, который состоял из юбки и оригинальной блузки. Стоит отметить, что такой цвет очень идет советнице президента США. Низ одежды и обуви можно увидеть на фото, и, вероятно, юбка имела длину миди, а соединила Иванка ее с туфлями на каблуке, в которых чаще всего появляется на публике.

Волосы Трамп уложила волнами, а на лице сделала фирменный макияж с акцентом на глазах и матовой помадой на губах. На пальцах у нее красовались роскошные кольца.