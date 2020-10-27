Радниця і донька Дональда Трампа Іванка вкотре зачарувала прихильників вишуканим образом. Дівчина позувала разом із батьком та чоловіком у красивому костюмі.

Іванка Трамп поділилася новим фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона з радістю показує шанувальникам нові світлини, розповідає про події з життя і демонструє варіанти стильних аутфітів.

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Елегантний look Іванки Трамп

Іванка позувала у вишуканому костюмі ніжно-блакитного кольору, який складався зі спідниці та оригінальної блузки. Варто зазначити, що такий колір неабияк пасує радниці президента США. Низ вбрання та взуття не можна побачити на фото, та, ймовірно, спідниця мала довжину міді, а поєднала Іванка її з туфлями на підборах, у яких найчастіше з'являється на публіці.

Волосся Трамп вклала в хвильки, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах і матовою помадою на губах. На пальцях у неї красувалися розкішні каблучки.