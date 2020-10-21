Донька і радниця Дональда Трампа продовжує політичну агітацію за батька напередодні президентських виборів у США. Іванка Трамп відправилась у Північну Кароліну, а для виходу перед публікою обрала розкішний жіночний образ.

Іванка Трамп все активніше влаштовує зустрічі з виборцями США. Цього разу вона опинилась у Північній Кароліні в місті Ролі. На особистій сторінці в інстаграмі вона прокоментувала візит до штату, який відвідала вдруге за місяць.

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"Північна Кароліна! Дякуємо за теплий прийом, Ролі", – написала Іванка Трамп.

Донька Дональда Трампа постала перед публікою приблизно 75 людей на відкритому повітрі в павільйоні, де зазвичай відбуваються весілля. До слова, не всі громадяни дотримались чинних обмежень – захисні маски одягла меншість.

Елегантний образ Іванки Трамп

Для чергового виходу радниця президента обрала бездоганний look. Вона одягла білу плісировану спідницю з принтом, який вдало гармоніював з чорним топом з довгими рукавами і відкритим декольте. Образ Іванки Трамп завершили замшеві туфлі-човники на шпильці та трендові сонцезахисні окуляри, які вона час від часу одягала через яскраве сонце.

Доньку Дональда Трампа не звикли бачити без вишуканої укладки та легкого макіяжу. Навіть попри шалену передвиборчу кампанію, постійні перельоти і зустрічі з громадянами вона виглядає свіжою і по-діловому стильно.



Іванка Трамп у топі з декольте / Фото Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп у топі з декольте / Фото Instagram / @ivankatrump