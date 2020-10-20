Іванка Трамп, радниця американського президента, часто відвідує різні світські заходи. На них вона з'являється в різноманітних образах, що підкорюють мережу.

Донька чинного американського президента Іванка Трамп незмінно демонструє лаконічні, але стильні образи на різних заходах. Нові світлини у блакитній сукні вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Іванка Трамп активно допомагає батькові в межах передвичборчої кампанії, тому відвідує велику кількість міст та штатів Америки. Цього разу жінка завітала до міста Гренд-Репідс, що в штаті Мічиган.

Образ Іванки Трамп

Радниця президента постала в блакитній сукні довжини міді з плісеруванням та без рукавів. Її прикрашав пояс в тон, що вдало підкреслював стрункість Іванки. Сукню вона поєднала з бежевими замшевими туфлями на підборах.

Іванка зробила улюблену укладку: залишила волосся прямим та розпущеним. Також вона нафарбувала очі нюдовими тінями, зробивши акцент на губах. Трамп не використовувала аксесуарів, проте перед публікою виступала в захисній масці.



Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump