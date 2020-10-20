Иванка Трамп, советница американского президента, часто посещает различные светские мероприятия. На них она появляется в разнообразных образах, покоряющих сеть.

Дочь действующего американского президента Иванка Трамп неизменно демонстрирует лаконичные, но стильные образы на различных мероприятиях. Новые фотографии в голубом платье она опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Иванка Трамп активно помогает отцу в рамках предвычборной кампании, поэтому посещает большое количество городов и Штатов Америки. На этот раз женщина посетила город Грэнд-Рэпидс, что в штате Мичиган.

Образ Иванки Трамп

Советница президента предстала в голубом платье длины миди с плиссировкой и без рукавов. Ее украшал пояс в тон, удачно подчеркивавший стройность Иванки. Платье она соединила с бежевыми замшевыми туфлями на каблуке.

Иванка сделала любимую укладку: оставила волосы прямыми и распущенными. Также она накрасила глаза нюдовыми тенями, сделав акцент на губах. Трамп не использовала аксессуары, однако перед публикой выступала в защитной маске.



Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump