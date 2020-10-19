Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк сегодня, 19 октября, празднует свой 33-й день рождения. Звезда поделилась праздничным образом с венком на голове и в стильном наряде.

19 октября успешная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк празднует день рождения. По этому поводу звезда опубликовала новое фото, где продемонстрировала изысканный образ, на своей странице в инстаграме.

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Звезда предстала перед камерой на светлом фоне, сидя на белом стуле. Она надела белый кроп-топ с широкими длинными рукавами и пикантным декольте. Его она соединила с джинсовыми мини-шортами. Аутфит удачно подчеркивал безупречные формы Никитюк.

Леся дополнила изысканный образ роскошным венком на голове из красных цветов, которые были вплетены и в волосы. К слову, их она уложила легкими волнами. Красивый look Леси Никитюк завершал макияж глаз в персиковых тонах. А на губах Леси красовалась нюдовая помада.

Надела венокк, села на стульчик и жду поздравлений. Я благодарю Бога за возможности и реализацию! Спасибо родителям за свой оптимизм. Спасибо друзьям за то, что вы есть,

– подписала фотографию Леся Никитюк.



Леси Никитюк исполнилось 33 года / Instagram / @lesia_nikituk