Украинский блогерша и победительница девятого сезона "Холостяка" Даша Квиткова активно делится новыми стильными образами с поклонниками. На этот раз девушка позировала в нежном платье с гороховым принтом.

Профиль в инстаграме Даши Квитковой является одним из самых популярных среди украинских модниц. Там жена Никиты Добрынина и успешная блогерша публикует фото в стильных образах, ведь хорошо разбирается в трендах.

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Даша Квиткова опубликовала новое фото. На нем она предстала перед камерой на лестнице на фоне деревьев и зелени. Также у нее стояла корзина с лимонами, что придавало атмосферности кадру.

Для нежного образа Даша выбрала длинное черное платье с гороховым принтом и пикантным разрезом до бедер. Оно подчеркивало безупречную фигуру блогерши, обнажило ее плечи и добавляло женственности образу. Платье Даша соединила с ботинками на каблуке в том же стиле. Она уложила волосы волнами и сделала нюдовий макияж, который удачно сочетался с нарядом.

Под фото Даша написала, что решила не называть своих подписчиков этим словом. Ведь, по ее словам, они стали для девушки семьей и настоящими друзьями, с которыми она делится своими положительными моментами или проблемами. Девушка отметила, что ее аудитория в инстаграме очень терпелива и добра, а потому ей очень повезло с поклонниками. Даша поблагодарила их за 1,5 миллиона фолловеров.

В ответ они засыпали Квиткову лайками и комментариями: "Какая прекрасная. Ну просто непревзойденная", "Очень искренняя и добрая", "Бесконечно красивая. Такая нежная!", "Очень душевно", "Вы невероятная".



Даша Квиткова / Instagram / @kvittkova