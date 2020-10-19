Популярная шведская модель Эльза Хоск продолжает покорять поклонников безупречными образами. На этот раз "ангел" Viktoria's Secret позировала в оранжевом мини-платье.

Несмотря на то, что Эльза Хоск находится в ожидании рождения первенца, она продолжает активно сниматься в ярких фотосессиях как для модных журналов, так и для своего аккаунта в инстаграме, где часто публикует яркие и стильные образы.

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Новый образ Эльзы Хоск

"Ангел" Viktoria's Secret позировала на одной из улиц города. Для прогулки Эльза выбрала оранжевое мини-платье с воротничком и драпировкой на длинный рукав. Оно удачно подчеркивало беременный животик модели. Стоит отметить, что обычно девушка позирует в одежде оверсайз, а в этот раз решила выбрать другой аутфит.

Яркий наряд Эльза соединила с темными кожаными сапогами на невысоких каблуках. Хоск дополнила образ овальными солнцезащитными очками, а также лаконичной золотистой цепочкой. Модель связала волосы в пучок и сделала нюдовий макияж с акцентом на губах.

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