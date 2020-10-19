Популярна шведська модель Ельза Госк продовжує підкорювати шанувальників бездоганними образами. Цього разу "ангел" Viktoria's Secret позувала в помаранчевій мінісукні.

Незважаючи на те, що Ельза Госк перебуває в очікуванні на народження первістка, вона продовжує активно зніматися в яскравих фотосесіях як для модних журналів, так і для свого акаунту в інстаграмі, де часто публікує яскраві та стильні образи.

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Новий образ Ельзи Госк

"Ангел" Viktoria's Secret позувала на одній з вулиць міста. Для прогулянки Ельза обрала помаранчеву мінісукню з комірцем та драпуванням на довгий рукав. Вона вдало підкреслювала вагітний животик моделі. Варто зазначити, що зазвичай дівчина позує в одягу оверсайз, а цього разу вирішила обрати інший аутфіт.

Яскраве вбрання Ельза поєднала з темними шкіряними чоботами на невисоких підборах. Госк доповнила образ овальними сонцезахисними окулярами, а також лаконічним золотистим ланцюжком. Модель зв'язала волосся в пучок та зробила нюдовий макіяж з акцентом на губах.

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