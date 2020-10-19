Іспанська королева Летиція незмінно демонструє бездоганні образи, так само як і вся королівська сім'я. Днями вони відвідали село в Іспанії, якому надали статус "зразкового".

Королівська сім'я завжди демонструє вишуканий стиль на різноманітних заходах. На одному з таких королева Летиція з сім'єю відвідала село Сомао. Для цього вся сім'я обрала образи в сірих тонах, повідомляє 24 канал.

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17 жовтня, у суботу, королівська сім'я відвідала населений пункт, що отримав в 2020 році премію "зразкове село Астурії". З цієї нагоди Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонора і інфанта Софія прибули на відкриття пам'ятного знаку.

Образ королівської родини

Королева Летиція обрала чорну кофтинку, сірі вкорочені штани в клітинку. Вбрання вона поєднала із світлим тренчем та чорними лоферами. Волосся Її Величність зібрала у невисокий кінський хвіст та зробила нюдовий макіяж. Вона також доповнила образ чорною сумочкою.

Принцеса Леонора постала в бежевій кофтинці, чорних штанах та клітчастому пальті. Вона також зав'язала волосся у хвіст. Принцеса Софія, натомість, обрала білу водолазку, сірі штани та чорний пуховик без рукавів.

Філіп VI вдягнув блакитну сорочку, яку поєднав з коричневим піджаком, бордовою краваткою та темними штанами. Королівська родина виглядала як завжди стильно і вишукано.



Королівська сім'я / Getty Images