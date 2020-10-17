Днями в Іспанії вручили міжнародну премію принцеси Астурійської. Одну з найважливіших культурних подій року відвідала королівська родина. Для виходу королева Летиція обрала вишукану сукню, у якій виглядала як голлівудська зірка.

Щорічна премія принцеси Астурійської, яку вручають за досягнення в мистецтві, науці, гуманітарній діяльності та спорті, відбулась в місті Овьедо навіть попри пандемію коронавірусу. Гостями заходу стали король Філіп VI з дружиною, мамою і доньками – 14-річною Леонор та 13-річною Софією. 24 канал покаже, який елегантний образ обрала для церемонії королева Летиція.

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Образ королеви Летиції

Для світського заходу королева Іспанії обрала темно-синю сукню-футляр від бренду Delpoz зі свого гардеробу. Вбрання довжини міді з оригінальною масивною трояндою на рукаві та оголеними плечима ідеально підкреслило струнку фігуру. Вишукану сукню вона доповнила туфлями-човниками на підборах в тон і чималим клатчем. Образ дозволив показати і бездоганні ніжки.

Волосся королева Летиція зібрала в низький хвіст і елегантно вклала. Макіяж з акцентом на очі довершив природну красу королеви Іспанії. Вже традиційно, офіційний вихід відбувся з дотриманням карантинних обмежень – захисні маски одягла вся родина. Летиція сяяла перед публікою і вкотре довела фантастичний смак.



Королева Летиція з сім'єю / Фото Getty Images

Зауважимо, вперше за 16 років королева Летиція порушила протокол і обрала вбрання для премії принцеси Астурійської не від королівського кравця. Розкішну сукню від Delpoz вона вже одягала 2018 року для зустрічі з першою леді Франції Бріжит Макрон з нагоди виставки робіт іспанського художника Жуана Міро.