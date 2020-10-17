На днях в Испании вручили международную премию принцессы Астурийской. Одно из самых важных культурных событий года посетила королевская семья. Для выхода королева Летиция выбрала изысканное платье, в котором выглядела как голливудская звезда.

Ежегодная премия принцессы Астурийской, вручаемой за достижения в искусстве, науке, гуманитарной деятельности и спорте, состоялась в городе Овьедо даже несмотря на пандемию коронавируса. Гостями мероприятия стали король Филипп VI с женой, мамой и дочерьми – 14-летней Леонор и 13-летней Софией. 24 канал покажет, какой элегантный образ выбрала для церемонии королева Летиция.

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Образ королевы Летиции

Для светского мероприятия королева Испании выбрала темно-синее платье-футляр от бренда Delpoz из своего гардероба. Наряд длины миди с оригинальной массивной розой на рукаве и обнаженными плечами идеально подчеркнул стройную фигуру. Изысканное платье она дополнила туфлями-лодочками на каблуке в тон и немалым клатчем. Образ позволил показать и безупречные ножки.

Волосы королева Летиция собрала в низкий хвост и элегантно уложила. Макияж с акцентом на глаза довершил естественную красоту королевы Испании. Уже традиционно, официальный выход состоялся с соблюдением карантинных ограничений – защитные маски надела вся семья. Летиция сияла перед публикой и в который раз доказала фантастический вкус.



Королева Летиция с семьей / Фото Getty Images

Заметим, впервые за 16 лет королева Летиция нарушила протокол и выбрала наряд для премии принцессы Астурийской не от королевского портного. Роскошное платье от Delpoz она уже надевала в 2018 году для встречи с первой леди Франции Брижит Макрон по случаю выставки работ испанского художника Жоана Миро.