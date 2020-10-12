Королева Испании Летиция раз осуществила публичный выход, во время которого очаровала публику безупречным образом. Она похвасталась роскошным total red аутфитом.

Монаршая семья Испании приняла участие в военном параде в Национальный день в Королевском дворце 12 октября 2020 года в Мадриде. Для официального мероприятия Ее Величество раз выбрала элегантный look.

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Образ королевы Летиции

48-летняя королева надела вишневое бархатное платье длиной до колен. Поверх платья Летиция надела элегантный красный кардиган на завязку. Она соединила такой наряд с роскошными туфлями-лодочками вишневого цвета на каблуках.

Королева дополнила свой look маленьким красным клатчем из замши, который держала в руке, а на пальце у нее красовалась любимое кольцо, которое подарили дочери. Волосы Летиция аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Также надела защитную маску, без которой во время пандемии коронавируса не появляется на публике.



Изысканный образ королевы Летиции / Фото Getty Images

Король Филипп VI предстал перед общественностью в парадном костюме, который дополнил защитной маской. Дочери королевской четы – принцесса София и принцесса Леонор были в классической одежде и тоже с масками на лицах.



Королевская семья Испании / Фото Getty Images