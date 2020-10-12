Королева Іспанії Летиція вкотре здійснила публічний вихід, під час якого зачарувала публіку бездоганним образом. Вона похизувалася розкішним total red аутфітом.

Монарша сім'я Іспанії взяла участь у військовому параді до Національного дня у Королівському палаці 12 жовтня 2020 року в Мадриді. Для офіційного заходу Її Величність вкотре обрала елегантний look.

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Образ королеви Летиції

48-річна королева одягнула вишневу оксамитну сукню, довжиною до колін. Поверх сукні Летиція одягнула елегантний червоний кардиган на зав'язку. Вона поєднала таке вбрання із розкішними туфлями-човниками вишневого кольору на підборах.

Королева доповнила свій look маленьким червоним клатчем із замші, який тримала у руці, а на пальці в неї красувалася улюблена каблучка, що подарували доньки. Волосся Летиція акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Також одягнула захисну маску, без якої під час пандемії коронавірусу не з'являється на публіці.



Вишуканий образ королеви Летиції / Фото Getty Images

Король Філіп VI постав перед громадськістю у парадному костюмі, який доповнив захисною маскою. Доньки королівського подружжя – принцеса Софія та принцеса Леонор були у класичному одязі і теж із масками на обличчях.



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images