Испанская королева Летиция неизменно демонстрирует безупречные образы, так же как и вся королевская семья. На днях они посетили село в Испании, которому присвоен статус "образцового".

Королевская семья всегда демонстрирует изысканный стиль на различных мероприятиях. На одном из таких королева Летиция с семьей посетила село Сомао. Для этого вся семья выбрала образы в серых тонах, сообщает 24 канал.

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17 октября, в субботу, королевская семья посетила населенный пункт, получивший в 2020 году премию "образцовое село Астурии". По этому случаю Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонора и инфанта София прибыли на открытие памятного знака.

Образ королевской семьи

Королева Летиция выбрала черную кофточку, серые укороченные брюки в клеточку. Наряд она объединила со светлым тренчем и черными лоферами. Волосы Ее Величество собрала в невысокий конский хвост и сделала нюдовий макияж. Она также дополнила образ черной сумочкой.

Принцесса Леонора появилась в бежевой кофточке, черных брюках и клетчатом пальто. Она также завязала волосы в хвост. Принцесса София зато выбрала белую водолазку, серые брюки и черный пуховик без рукавов.

Филипп VI надел голубую рубашку, которую объединил с коричневым пиджаком, бордовым галстуком и темными брюками. Королевская семья выглядела как всегда стильно и изысканно.



Королевская семья​ / Getty Images