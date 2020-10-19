Українська блогерка та переможниця дев'ятого сезону "Холостяка" Даша Квіткова активно ділиться новими стильними образами з шанувальниками. Цього разу дівчина позувала у ніжній сукні з гороховим принтом.

Профіль в інстаграмі Даші Квіткової є одним з найпопулярніших серед українських модниць. Там дружина Нікіти Добриніна та успішна блогерка публікує фото в стильних образах, адже добре знається на трендах.

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Даша Квіткова опублікувала нове фото. На ньому вона постала перед камерою на сходах на тлі дерев та зелені. Також біля неї стояв кошик з лимонами, що додавало атмосферності кадру.

Для ніжного образу Даша обрала довгу чорну сукню з гороховим принтом та пікантним розрізом до стегон. Вона підкреслювала бездоганну фігуру блогерки, оголила її плечі та додавала жіночності образу. Сукню Даша поєднала з черевиками на підборах у тому самому стилі. Вона вклала волосся хвилями та зробила нюдовий макіяж, що вдало поєднувався із вбранням.

Під фото Даша написала, що вирішила не називати своїх підписників цим словом. Адже, за її словами, вони стали для дівчини сім'єю та справжніми друзями, з якими вона ділиться своїми позитивними моментами або ж негараздами. Дівчина зазначила, що її аудиторія в інстаграмі дуже терпелива та добра, а тому їй дуже пощастило з шанувальниками. Даша подякувала їм за 1,5 мільйони фоловерів.

У відповідь вони засипали Квіткову вподобаннями та коментарями: "Яка прекрасна. Ну просто неперевершена", "Дуже щира і добра", "Безмежно красива. Така ніжна!", "Дуже душевно", "Ви неймовірна".



Даша Квіткова / Instagram / @kvittkova