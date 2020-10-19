Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк сьогодні, 19 жовтня, святкує свій 33-й день народження. Зірка поділилась святковим образом з вінком на голові та в стильному вбранні.

19 жовтня успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк святкує день народження. З цього приводу зірка опублікувала нове фото, де продемонструвала вишуканий образ, на своїй сторінці в інстаграмі.

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Зірка постала перед камерою на світлому тлі, сидячи на білому стільці. Вона одягнула білий кроп-топ з широкими довгими рукавами та пікантним декольте. Її вона поєднала з джинсовими мінішортами. Аутфіт вдало підкреслював бездоганні форми Нікітюк.

Леся доповнила вишуканий образ розкішним віночком на голові з червоних квітів, які були вплетені і в волосся. До слова, його вона вклала легкими хвилями. Гарний look Лесі Нікітюк завершував макіяж очей в персикових тонах. А на губах Лесі красувалась нюдова помада.

Одягла віночок, сіла на стільчик і чекаю привітань. Я дякую Богу за можливості і реалізацію! Дякую батькам за свій оптимізм. Дякую друзям за те, що ви є,

– підписала світлину Леся Нікітюк.



Лесі Нікітюк виповнилося 33 роки / Instagram / @lesia_nikituk