Дочь и советница Дональда Трампа продолжает политическую агитацию за отца накануне президентских выборов в США. Иванка Трамп отправилась в Северную Каролину, а для выхода перед публикой выбрала роскошный женственный образ.

Иванка Трамп все активнее устраивает встречи с избирателями США. На этот раз она оказалась в Северной Каролине в городе Роли. На личной странице в инстаграме она прокомментировала визит в штат, который посетила второй раз за месяц.

К теме В голубом платье: Иванка Трамп покорила безупречным образом – фото

"Северная Каролина! Спасибо за теплый прием, Роли", – написала Иванка Трамп.

Дочь Дональда Трампа предстала перед публикой примерно в 75 человек на открытом воздухе в павильоне, где обычно проходят свадьбы. К слову, не все граждане придерживались действующих ограничений – защитные маски надели меньшинство.

Элегантный образ Иванки Трамп

Для очередного выхода советница президента выбрала безупречный look. Она надела белую плиссированную юбку с принтом, который удачно гармонировал с черным топом с длинными рукавами и открытым декольте. Образ Иванки Трамп завершили замшевые туфли-лодочки на шпильке и трендовые солнцезащитные очки, которые она время от времени надевала из-за яркого солнца.

Дочь Дональда Трампа не привыкли видеть без изысканной укладки и легкого макияжа. Даже несмотря на невероятную предвыборную кампанию, постоянные перелеты и встречи с гражданами, она выглядит свежей и по-деловому стильно.



Иванка Трамп в топе с декольте / Фото Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп в топе с декольте / Фото Instagram / @ivankatrump