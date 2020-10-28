Донька та радниця чинного американського президента активно бере участь в передвиборчій кампанії. Разом з тим, на кожних заходах вона демонструє стильні образи.

Іванка Трамп, донька чинного американського президента, постійно відвідує різні штати та міста задля допомоги батькові в передвиборчій кампанії. Радниця Дональда Трампа продемонструвала новий образ у місті Сарасота, що в штаті Флорида. Нові світлини вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Новий look Іванки Трамп

Іванка Трамп позувала перед камерою на тлі моря та стоячи перед катедрою. Також навколо неї було багато прапорів США. Донька американського президента постала в білосніжній сукні довжини міді на ґудзиках. Вона мала пояс, який підкреслював струнку фігуру Іванки. Сукню вона поєднала з туфлями на високих підборах з гострим носком білого кольору.

Іванка зробила зачіску, з якою постає найчастіше: вклала волосся рівними хвилями. Також вона завершила образ нюдовим макіяжем з акцентом на очах.

Кількість хворих на коронавірус не зменшується, тому Іванка Трамп до кожного стильного аутфіту підбирає гарну захисну маску. Цього разу це була молочна маска з мереживом.

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