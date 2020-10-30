Советник действующего американского президента Иванка Трамп в рамках предвыборной кампании в очередной раз появилась на публике. Она выступила перед избирателями в безупречном осеннем наряде.

Уже через считанные дни в США состоятся президентские выборы. Накануне кандидаты на пост главы государства и их команды активно встречаются с избирателями. В частности, дочь Дональда Трампа делится фотографиями со встреч на личной странице в инстаграм.

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Осенний аутфит Иванки Трамп

Для одной из последних встреч накануне выборов Иванка Трамп выбрала элегантный и строгий образ. Она одела приталенную черную юбку длины миди и гольф роскошного баклажанного цвета. Стоит отметить, что такой наряд подчеркнул изящную фигуру советницы Трампа. Теплый осенний look она соединила с замшевыми туфлями-лодочками бордового цвета на каблуке.

Белокурые волосы Иванка, как всегда, уложила ровно. На лице она сделала фирменный макияж с темными тенями на веках и матовой помадой коричневого цвета на губах. Поскольку в мире до сих пор активно распространяется коронавирусная инфекция, то Трамп надела на лицо защитную маску. Отметим, что ранее она появлялась на публике в брендовых средствах защиты, а на этот раз предпочла одноразовую медицинскую маску.

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