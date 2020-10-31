Уже через несколько дней в США пройдут президентские выборы. Накануне голосования кандидаты на пост главы государства и их представители активно встречаются с избирателями. В частности, советник Дональда Трампа Иванка каждый раз завораживает публику безупречным внешним видом.

С приходом осени женщины добавляют в свой гардероб теплые и стильные вещи. Они стремятся всегда выглядеть актуально, поэтому часто примером для подражания стилю становятся знаменитости. Одной из тех, кто активно диктует тренды модницам в разных уголках мира явдяется Иванка Трамп. На личной странице в инстаграме она в очередной раз распространила красивый пост, в котором показала вариант осеннего аутфита.

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Иванка отправилась в северный штат Мичиган, где провела встречу в городе Детройте. Для поездки, как всегда, дочь Трампа выбрала трендовый look.

Образ Иванки Трамп

Иванка предстала перед публикой в ​​наряде холодных оттенков. Они прекрасно подходят для прохладной погоды и визуально делают фигуру еще стройнее. Look Трамп состоял из черного гольфа, бежевых укороченных брюк и приталенного пальто черного цвета. Наряд знаменитая дочь соединила с черными туфлями-лодочками на каблуках.

Белокурые волосы Иванка, как всегда, уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж: на веки нанесла темно-коричневые тени, которые подчеркнули красивые глаза, а губы накрасила матовой помадой нюдового цвета.

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