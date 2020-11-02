Радниця чинного президента США Дональда Трампа виступила на передвиборчому мітингу. Вона висловилася в підтримку батька, а також вкотре похизувалася надзвичайно красивим вбранням.

Вже завтра в США відбудуться вибори президента. Претенденти на пост глави держави активно спілкуються з виборцями, влаштовують мітинги та гучні зустрічі. Вчора, 1 листопада, відбувся мітинг у Вашингтоні, в парку Michigan Sports Stars. Іванка Трамп також виступила перед численною публікою, а фотографіями поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Іванки Трамп

Для виступу в рамках передвиборчої кампанї політична діячка обрала ніжний аутфіт. Вона одягнула водолазку кремового кольору та білу спідницю-олівець. Та найбільше привертає увагу вишукане пальто пастельного кольору з ґудзиками. Такий look Іванка поєднала з чоботами верблюжого кольору з невеликою гармошкою на халяві.

Осінній образ Трамп доповнила елегантними сережками в тон одягу. Волосся красуня-брюнетка вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах та матовою помадою на губах. Завершила look сонцезахисними окулярами та рукавицями.

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