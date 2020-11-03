Радниця чинного американського президента Дональда Трамп напередодні виборів виступила на кількох мітингах. Іванка Трамп декілька разів за день вражала публіку ефектними аутфітами, демонструючи бездоганний смак в одязі.

Вже сьогодні, 3 листопада, в США відбудуться вибори президента. Кандидати на пост глави держави зробили все, щоб завоювати прихильність громадян. Зокрема, команда Дональда Трампа у день перед виборами організувала мітинги у різних штатах. На підтримку батька виступила і Іванка Трамп. Світлинами з зустрічей вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Іванки Трамп

Як завжди, увагу привернув look дівчини. Вона вийшла на сцену перед аудиторією у діловому костюмі. Вбрання складалося з чорних класичних штанів та коричнево-чорного піджака з ґудзиками та кишенями. Струнку талію Іванка підкреслила за допомогою чорного поясу, який зав'язала на бантик. Під піджак Трамп одягнула чорну водолазку. Поєднала вбрання з взуттям в тон вбрання на підборах.

Волосся донька Дональда Трампа вклала в розкішні локони. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж: на повіки нанесла коричневі тіні, а губи нафарбувала матовою помадою нюдового кольору.

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