Американский певец Джон Ледженд выступил в поддержку Джо Байдена накануне президентских выборов в США. Артист гневно высказался о коллегах-музыкантах, которые публично поддержали Дональда Трампа, и осудили его политику.

В ночь перед выборами президента США 2020, которые происходят 3 ноября, в городе Филадельфия штата Пенсильвания состоялся ключевой политический митинг, на котором в поддержку Джо Байдена выступили Леди Гага и Джон Ледженд. Последний не только порадовал американцев своей музыкой, но и критически высказался о Дональде Трампе и коллегах-артистах, которые агитируют за политика. Об этом пише Daily Mail.

Читайте также В красном пальто: Иванка Трамп выступила на митинге в ярком наряде – эффектные фото

Так, Джон Ледженд назвал Дональда Трампа трусом и слабым президентом, а всю его политическую деятельность на посту главы государства – неудачей для США. Также он добавил, что Трамп поощряет жестокость полиции и поддерживает системный расизм в обществе.

"Некоторые люди видят подлость, издевательство, эгоизм Дональда Трампа и принимают это за силу, своего рода искаженное мужество. Некоторые видят его жадность и принимают ее за хороший бизнес. Некоторые из ваших бывших любимых рэперов были обмануты этой ложью", – высказался певец.

Джон Ледженд намекнул на рэперов Ice Cube и Lil Wayne, поддержкой которых заручился Дональд Трамп во время личных встреч. Кроме того, артист отметил, что звезды повелась на обещания администрации политика темнокожему сообществу, которые он назвал "золотом для дураков".