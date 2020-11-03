Джон Ледженд осудил коллег, поддержавших Дональда Трампа на выборах в США
Американский певец Джон Ледженд выступил в поддержку Джо Байдена накануне президентских выборов в США. Артист гневно высказался о коллегах-музыкантах, которые публично поддержали Дональда Трампа, и осудили его политику.
В ночь перед выборами президента США 2020, которые происходят 3 ноября, в городе Филадельфия штата Пенсильвания состоялся ключевой политический митинг, на котором в поддержку Джо Байдена выступили Леди Гага и Джон Ледженд. Последний не только порадовал американцев своей музыкой, но и критически высказался о Дональде Трампе и коллегах-артистах, которые агитируют за политика. Об этом пише Daily Mail.
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Так, Джон Ледженд назвал Дональда Трампа трусом и слабым президентом, а всю его политическую деятельность на посту главы государства – неудачей для США. Также он добавил, что Трамп поощряет жестокость полиции и поддерживает системный расизм в обществе.
"Некоторые люди видят подлость, издевательство, эгоизм Дональда Трампа и принимают это за силу, своего рода искаженное мужество. Некоторые видят его жадность и принимают ее за хороший бизнес. Некоторые из ваших бывших любимых рэперов были обмануты этой ложью", – высказался певец.
Джон Ледженд намекнул на рэперов Ice Cube и Lil Wayne, поддержкой которых заручился Дональд Трамп во время личных встреч. Кроме того, артист отметил, что звезды повелась на обещания администрации политика темнокожему сообществу, которые он назвал "золотом для дураков".
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