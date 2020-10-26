Популярная американская актриса Дженнифер Энистон не обошла вниманием выборы в Соединенных Штатах 2020 года. Она сообщила, за кого отдаст свой голос и призвала не голосовать за Канье Уэста.

3 ноября этого года пройдут выборы в Соединенных Штатах Америки. Отечественные знаменитости активно приобщаются к обсуждениям вопросов выборов. Американская актриса Дженнифер Энистон так же поделилась своими мыслями на официальной странице в инстаграме.

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Дженнифер также опубликовала фотографии, где отправляет бюллетени по почте. Она отметила, что уже проголосовала за Джо Байдена и Камалу Гаррис. А в подписи к фотографиям актриса отметила не быть равнодушными и сделать свой выбор.

Энистон написала, что сейчас страна разделена как никогда. А несколько мужчин у власти решают, что может, а что нет, делать женщина со своим телом, по словам актрисы. Дженнифер подчеркнула, что все дело не в одном кандидате или одном вопросе, а в будущем этой страны и мира. Знаменитость вновь призвала голосовать за равные права человека, за любовь и порядочность. ⠀

Наш нынешний президент решил, что расизм – это не проблема. Он неоднократно и публично игнорировал науку... Слишком много людей умерло,

– отметила Дженнифер Энистон.

Также женщина призвала не голосовать за Канье Уэста – американского рэпера, решившего баллотироваться в президенты. "Не смешно голосовать за Канье. Я не знаю, как иначе это сказать. Пожалуйста, будем ответственными", – завершила Дженнифер.