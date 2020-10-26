Популярна американська акторка Дженніфер Еністон не обійшла увагою вибори в Сполучених Штатах 2020 року. Вона повідомила, за кого віддасть свій голос та закликала не голосувати за Каньє Веста.

3 листопада цього року пройдуть вибори в Сполучених Штатах Америки. Вітчизняні знаменитості активно долучаються до обговорень питань виборів. Американська акторка Дженніфер Еністон так само поділилась своїми думками на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Дженніфер також опублікувала світлини, де відправляє бюлетені поштою. Вона зазначила, що вже проголосувала за Джо Байдена та Камалу Гарріс. А в підписі до світлин акторка наголосила не бути байдужими й зробити свій вибір.

Еністон написала, що зараз країна розділена як ніколи. А кілька чоловіків при владі вирішують, що може, а що ні, робити жінка зі своїм тілом, за словами акторки. Дженніфер наголосила, що вся справа не в одному кандидаті чи одному питанні, а в майбутньому цієї країни та світу. Знаменитість знову закликала голосувати за рівні права людини, за любов та порядність. ⠀

Наш нинішній президент вирішив, що расизм – це не проблема. Він неодноразово і публічно ігнорував науку... Занадто багато людей померло,

– зазначила Дженніфер Еністон.

Також жінка закликала не голосувати за Каньє Веста – американського репера, що вирішив балотуватися в президенти. "Не смішно голосувати за Каньє. Я не знаю, як інакше це сказати. Будь ласка, будьмо відповідальними", – завершила Дженніфер.