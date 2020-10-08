Популярна американська співачка Тейлор Свіфт неодноразово виступала з критикою в бік чинного президента Дональда Трампа. Тепер вона публічно підтримала кандидата на цьогорічних виборах Джо Байдена.

Тейлор Свіфт, як й інші американські зірки, знялась для фешн-глянцю V Magazine. Також вона дала інтерв'ю, в якому публічно заявила про те, що буде голосувати за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

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Популярна поп-виконавиця наголосила на тому, що американське суспільство потребує змін. А найбільше зараз потрібно обрати того президента, з котрим всі люди почуватимуться у безпеці.

Я з гордістю проголосую за Джо Байдена і Камалу Харріс на президентських виборах цього року. Я вірю, що під їх керівництвом у Америки є можливість почати процес одужання, якого вона так відчайдушно потребує,

– зізналась Тейлор Свіфт.



Тейлор Свіфт підтримала Джо Байдена / Instagram / @taylorswift

Своєю чергою, кандидат у президенти Сполучених Штатів подякував співачці за її слова. "Тейлор, спасибі за твою підтримку і за те, що висловлюєш свою думку в цей вирішальний в історії нашої країни момент", – написав Джо Байден у твітері.