Іменитий фешн-глянець V Magazine запустив новий проєкт, у якому перші зірки США постали на обкладинках видання та висловили свою думку про вибори. Співпадіння це чи ні, але головним кольором обкладинки журналу став блакитний – головний колір Демократичної партії США.

Менше ніж через місяць (3 листопада) у США відбудуться президентські вибори, де наразі головними суперниками є Дональд Трамп з Республіканської партії та Джозеф Байден – із Демократичної. Чим ближими стають вибори, тим лідери думок та знаменитості все частіше закликають американців зареєструватись на вибори та віддати свій голос за нового президента.

До слова Кандидатка у віце-президенти США Камала Гарріс стала зіркою глянцю ELLE

У новому випуску видання V Magazine 45 зірок долучились до соціального проєкту V is for Vote, щоб закликати американців до виборчого процесу. Серед них можна побачити представників найрізноманітніших сфер культури, мистецтва та спорту. Найвідоміші з них – модель Белла Хадід, співачка Мерая Кері, актриса Дженніфер Лоуренс, співачка Тейлор Свіфт, актор Кріс Еванс, актриса Джулліан Мур, виконавець Джейден Смітт та інші.

Примітно, що усі обкладинки із зірками виконані у чорно-білих кольорах та в жанрі портрету, автором яких став дует фотографів Inez and Vinoodh. Крізь всі фотографії на обкладинках також проходить буква V у блакитному кольорі. Символічно, що ця буква означає слово vote – з української як "голосуйте". Блакитний або ж синій колір є головним у Демократичній партії США, яку на президетських виборах цьогоріч представляє Джозеф Байден.

Головні обкладинки V Magazine: фото / V Magazine, Inez and Vinoodh