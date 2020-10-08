Именитый фэшн-глянец V Magazine запустил новый проект, в котором первые звезды США появились на обложках издания и высказали свое мнение о выборах. Совпадение это или нет, но главным цветом обложки журнала стал голубой – главный цвет Демократической партии США.

Меньше чем через месяц (3 ноября) в США пройдут президентские выборы, где сейчас главными соперниками являются Дональд Трамп из Республиканской партии и Джозеф Байден – их Демократической. Чем ближе становятся выборы, тем чаще лидеры мнений и знаменитости призывают американцев зарегистрироваться на выборы и отдать свой голос за нового президента.

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В новом выпуске издания V Magazine 45 звезд присоединились к социальному проекту V is for Vote, чтобы призвать американцев к избирательному процессу. Среди них можно увидеть представителей самых разных сфер культуры, искусства и спорта. Самые известные из них – модель Белла Хадид, певица Мэрайя Кэри, актриса Дженнифер Лоуренс, певица Тейлор Свифт, актер Крис Эванс, актриса Джуллиан Мур, исполнитель Джейден Смит и другие.

Примечательно, что все обложки со звездами выполнены в черно-белых цветах и ​​в жанре портрета, автором которых стал дуэт фотографов Inez and Vinoodh. Через все фотографии на обложках также проходит буква V в голубом цвете. Символично, что эта буква означает слово vote – с расского как "голосуйте". Голубой или синий цвет является главным в Демократической партии США, которую на президетських выборах в этом году представляет Джозеф Байден.

Главные обложки V Magazine фото / V Magazine, Inez and Vinoodh