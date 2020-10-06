Американский юрист и представительница Демократической партии в США Камала Харрис предстала на обложке нового выпуска глянца ELLE USA. Кандидат в вице-президенты США станет звездой ноябрьского журнала – в месяц, когда состоятся президентские выборы в США.

Первые снимки с 55-летней политиком уже появились на инстаграм-странице и на сайте издания ELLE USA. Автором фотографий стал знаменитый дуэт фотографов из Нидерландов Inez & Vinoodh. Фотосессия в черно-белых цветах состоялась 9 сентября в Вашингтоне на Национальной аллее.

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Для снимков Камала примерила строгий классический костюм, который состоял из брюк-клеш и пиджака с мужского плеча, а также с удобных туфель на невысоких каблуках. Волосы женщины были аккуратно уложены, а лицо подчеркнутое едва заметным дневным макияжем. Женщина на кадрах улыбалась, поддерживая лицо рукой, и уверенно позировала перед камерой.



Камала Харрис для ELLE USA / Фото ELLE USA



Камала Харрис для ELLE USA / Фото ELLE USA



Камала Харрис для ELLE USA / Фото ELLE USA

В разговоре с журналистом Камала Харрис рассказала о своем карьерном росте, политике Трампа и целях, которые она ставит перед собой, если станет вице-президентом США при Джозефе Байдене. Женщина также поделилась собственным видением понятия "свободы" для граждан США.

Речь идет о свободе, о равенстве, о достоинстве. Когда вы добиваетесь равенства, свободы и справедливости, это не потому, что я дарю это вам. Это потому, что вы боролись за это, потому что это ваше право. Это не о доброжелательности или милосердии; это о праве, которое Бог дал каждому человеку. Что мы вместе делаем, чтобы бороться за это? Вот что для меня значит справедливость – это расширение прав и возможностей людей,

– прокомментировала политикиня.

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Напомним, что президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Наибольшая поддержка среди "республиканцев" сейчас у Дональда Трампа, а от "демократов" – Джозеф Байден. 29 сентября состоялись первые дебаты двух политиков, которые уже окрестили в СМИ "национальным позором".