Американська юристка та представниця Демократичної партії у США Камала Гарріс постала на обкладинці нового випуску глянцю ELLE USA. Кандидатка у віце-президенти США стане зіркою листопадового журналу – у місяць, коли відбудуться президентські вибори у США.

Перші знімки з 55-річною політикинею вже з'явились на інстаграм-сторінці та на сайті видання ELLE USA. Автором фотографій став знаменитий дует фотографів з Нідерландів Inez & Vinoodh. Фотосесія у чорно-білих кольорах відбулась 9 вересня у Вашингтоні на Національній алеї.

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Для знімків Камала приміряла строгий класичний костюм, який складався зі штанів-кльош та піджака з чоловічого плеча, а також із зручних туфель на невисоких підборах. Волосся жінки було акуратно вкладене, а обличчя підкреслене ледь помітним, денним макіяжем. Жінка на кадрах усміхалась, підтримуючи обличчя рукою, та впевнено позувала перед камерою.



Камала Гарріс для ELLE USA / Фото ELLE USA



Камала Гарріс для ELLE USA / Фото ELLE USA



Камала Гарріс для ELLE USA / Фото ELLE USA

У розмові з журналістом Камала Гарріс розповіла про свій кар'єрний ріст, політику Трампа та цілі, які вона ставить перед собою, якщо стане віце-президентом США при Джозефу Байдену. Жінка також поділилась власним баченням поняття "свободи" для громадян США.

Йдеться про свободу, про рівність, про гідність. Коли ви домагаєтеся рівності, свободи і справедливості, це не тому, що я дарую це вам. Це тому, що ви боролися за це, тому, що це ваше право. Це не про доброзичливість або милосердя; це про право, яке Бог дав кожній людині. Що ми разом робимо, щоб боротися за це? Ось що для мене означає справедливість – це розширення прав і можливостей людей,

– прокоментувала політикиня.

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Нагадаємо, що президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. Найбільшу підтримку серед "республіканців" наразі має Дональд Трампа, а від "демократів" – Джозеф Байден. 29 вересня відбулися перші дебати двох політиків, які вже охрестили у ЗМІ "національною ганьбою".