Найбільш високооплачуваний актор світу Двейн Джонсон за рейтингами Forbes вперше публічно підтримав політика. Ним став кандидат в президенти США Джозеф Байден від Демократичної партії. Джонсон поділився, що мав розмову з чоловіком, відтак покладає на нього великі сподівання та надії.

Новиною про свій політичний вибір "Скеля" Двейн Джонсон поділився на інстаграм-сторінці. Це вперше за усю його кар'єру актор публічно підтримава кандидата в президенти США.

Цікаво Трамп роками не платив податки: як це вплине на президентські перегони

Що відомо про Двейна Джонсона? Американський актор є особливо впливовим серед своїх прихильників. Окрім кінокар'єри, чоловік є успішним реслером, відтак має підтримку від не одного мільйона прихильників. У 2019 та 2020 роках журнал Forbes назвав його найбільш високооплачуваним актором в світі, а за результатами досліджень чоловік має найбільший прибуток в мережі інстаграм з усіх зірок світу. У свої 48 років він знявся у близько 50 фільмах та отримав чимало нагород. На його інстаграм-сторінку підписано 199 мільйонів користувачів.

Окрім Джозефа Байдена, актор сподівається, що крісло пост віце-президента дістанеться Камалі Гарріс. Свої думки Двейн Джонсон висловив у 7-хвилинному відеоролику.

Я відчуваю, що віце-президент Байден і сенатор Харріс – найкращі претенденти на те, щоб очолити країну,

– константував актор.

Як на публікацію відреагувала Камала Гарріс?

У відповідь на таку підтримку Двейна Джонсона Камала Гарріс подякувала актору. Жінка опублікувала відеоролик з його зверненням та в дописі зізналась, що є його великою фанаткою за багатьма фільмами.

Як відреагував Джозеф Байден?

Вдячним за публічну підтримку від такого впливового актора залишився і Джозеф Байден. У своєму інстаграмі він теж опублікував подібне до Камали відео, де написав: "Дякую, Двейне, за вашу підтримку в такий критичний для нашої країни момент. Ви сказали найкраще за всіх: ці вибори покликані заслужити повагу в американського народу. Зараз справа у порядності. Йдеться про обрання лідерів, які говорять правду. Ще раз дякую, Двейне Джонсоне. Наступного разу ми поговоримо про автомобілі".

Нагадаємо, що президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. Найбільшу підтримку серед "республіканців" наразі має Дональд Трампа, а від "демократів" – Джозеф Байден. 29 вересня відбудуться перші дебати двох політиків, які можуть суттєво повпливати на вибір американців.