Самый высокооплачиваемый актер мира Дуэйн Джонсон по рейтингам Forbes впервые публично поддержал политика. Им стал кандидат в президенты США Джозеф Байден от Демократической партии. Джонсон поделился, что говорил с ним, поэтому возлагает на него большие надежды.

Новостью о своем политическом выборе "Скала" Дуэйн Джонсон поделился на инстаграм-странице. Это впервые за всю его карьеру актер публично поддержал кандидата в президенты США.

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Что известно о Дуэйне Джонсоне? Американский актер является особенно влиятельным среди своих поклонников. Кроме кинокарьеры, мужчина является успешным реслером, поэтому у него есть поддержка от не одного миллиона сторонников. В 2019 и 2020 годах журнал Forbes назвал его самым высокооплачиваемым актером в мире, а по результатам исследований у него самая большая прибыль в сети инстаграм из всех звезд мира. В свои 48 лет он снялся в около 50 фильмах и получил немало наград. На его инстаграм-страницу подписано 199 миллионов пользователей.

Кроме Джозефа Байдена, актер надеется, что кресло вице-президента достанется Камале Харрис. Свои мысли Дуэйн Джонсон высказал в 7-минутном видеоролике.

Я чувствую, что вице-президент Байден и сенатор Харрис – лучшие претенденты, чтобы возглавить страну,

– написал актер.

Как на публикацию отреагировала Камала Харрис?

В ответ на такую поддержку Дуэйна Джонсона Камала Харрис поблагодарила актера. Женщина опубликовала видеоролик с его обращением и в заметке призналась, что является его большой фанаткой.

Как отреагировал Джозеф Байден?

Благодарным за публичную поддержку от такого влиятельного актера остался и Джозеф Байден. В своем инстаграме он тоже опубликовал видео, где написал: "Спасибо, Дуэйн, за вашу поддержку в такой критический для нашей страны момент. Вы сказали лучше всех: эти выборы призваны заслужить уважение у американского народа. Сейчас дело в порядочности. Речь идет об избрании лидеров, которые говорят правду. Еще раз спасибо, Дуэйн Джонсон. В следующий раз мы поговорим об автомобилях".

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Наибольшую поддержку среди "республиканцев" сейчас имеет Дональд Трампа, а от "демократов" – Джозеф Байден. 29 сентября состоятся первые дебаты двух политиков, которые могут существенно повлиять на выбор американцев.