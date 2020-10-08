Популярная американская певица Тейлор Свифт неоднократно выступала с критикой в сторону действующего президента Дональда Трампа. Теперь она публично поддержала кандидата на нынешних выборах Джо Байдена.

Тейлор Свифт, как и другие американские звезды, снялась для фэшн-глянца V Magazine. Также она дала интервью, в котором публично заявила о том, что будет голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

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Популярная поп-исполнительница подчеркнула, что американское общество нуждается в изменениях. А больше всего сейчас нужно выбрать того президента, с которым все люди будут чувствовать себя в безопасности.

Я с гордостью проголосую за Джо Байдена и Камалу Харрис на президентских выборах в этом году. Я верю, что под их руководством у Америки есть возможность начать процесс выздоровления, в котором она так отчаянно нуждается,

– призналась Тейлор Свифт.



Тейлор Свифт поддержала Джо Байдена / Instagram / @taylorswift

В свою очередь, кандидат в президенты Соединенных Штатов поблагодарил певицу за ее слова. "Тейлор, спасибо за твою поддержку и за то, что высказываешь свое мнение в этот решающий в истории нашей страны момент", – написал Джо Байден в твиттере.