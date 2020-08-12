Успішний телеведучий Нікіта Добринін та його обраниця з проєкту "Холостяк", блогерка Даша Квіткова – зіграли весілля. Сьогодні, 12 серпня, гучне святкування та розкішна церемонія відбулися в одному із фешенебельних закладів Києва.

Даша та Нікіта зареєстрували свій шлюб у РАЦСі ще 20 травня. Через пандемію коронавірусу та введення карантину закохані вимушені були перенести весілля, проте якомога швидше прагнули офіційно стати сім'єю, тому реєстрація все-таки відбулася у заплановану дату. Тепер прихильники зіркової пари спостерігають за розкішною церемонією, якою блогери діляться на особистих інстаграм-сторінках. 24 канал зібрав для вас найкращі фото образу нареченої та інших зворушливих митей особливого дня.

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Фото весільних суконь Даші Квіткової

Ще задовго до весілля блогерка розповіла, що їй шиють 2 сукні – для урочистої церемонії і для танців. Дівчина зізналася, що одразу після освідчення близько двадцяти весільних салонів були "готові надати, подарувати або пошити її сукню мрії".

Під час активної підготовки до самого святкування Даша оприлюднила перші фото. Вона постала перед камерою разом із подружами у сукні, яку їй приготували спеціально для запальних танців. Також зіркова наречена похизувалася ніжним макіяжем та вишуканою зачіскою.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Також Даша поділилася світлиною, де показала свій неймовірно красивий образ. Акуратна зачіска з елегантними локонами, ніжний макіяж та щира усмішка – саме так виглядає Квіткова у найщасливіший день свого життя. Вона жіночна та ніжна, схожа на принцесу.

Зворушлива церемонія

Даша Квіткова та Нікіта Добринін вже встигли обмінятися подружніми обітницями. Вони зустрілися на терасі розкішного столичного закладу. Зіркові гості завітали на урочисту подію, щоб привітати молодят. Зокрема, зворушливими моментами свята ділиться телеведуча та співачка Оля Цибульська. Також на весілля завітали ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетник та його дружина Христина.

Весільна церемонія Даші Квіткової та Нікіти Добриніна: дивіться відео онлайн

Наразі ми слідкуємо за святом молодят та ділитимемося з вами світлинами у цій новині.

Що відомо про історію кохання Даші та Нікіти

Вони познайомилися на романтичному проєкті "Холостяк". Нікіта Добринін став героєм дев'ятого сезону цього реаліті-шоу, а Даша прийшла туди знайти чоловіка, з яким прагнула побудувати сім'ю. За розвитком їхніх стосунків спостерігала вся країна. У фіналі Нікіта обрав Квіткову. Вручивши дівчині обручку, він зізнався, що закоханий в неї. Вже після трьох місяців зустрічання закохані почали жити разом.

Вони часто подорожували, публікували у мережі романтичні фотографії та не соромилися показувати свої почуття. Взимку пара відправилася на острів Балі. Саме там відбулася довгоочікувана пропозиція руки та серця від популярного телеведучого. Вперше за історію існування української версії проєкту "Холостяк" герой одружився з дівчиною, яку обрав у фіналі реаліті-шоу.

Однак Даша та Нікіта неодноразово зазначали, що все одно були б разом, адже окрім участі у проєкті їх поєднують дуже багато знайомих. Закохані впевнені, що неодмінно б познайомилися.

20 травня 2020 року в одному із київських РАЦСів наречені зареєстрували свої стосунки. Вони прагнули цього і були неймовірно щасливими, адже це ще один етап їхнього спільного життя. Тепер вони святкують гучне весілля та будують плани на майбутнє. Вони вже встигли придбати спільне житло та облаштовують його. Також подружжя зізнавалося, що готове до народження первістка. Закохані сподіваються, що малюк з'явиться на світ найближчого року.