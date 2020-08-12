Успешный телеведущий Никита Добрынин и его избранница с проекта "Холостяк", блогерша Даша Квиткова – сыграли свадьбу. Сегодня, 12 августа, шумное празднование и роскошная церемония состоялись в одном из фешенебельных заведений Киева.

Даша и Никита зарегистрировали свой брак в ЗАГСе еще 20 мая. Из-за пандемии коронавируса и введения карантина влюбленные вынуждены были перенести свадьбу, однако как можно скорее стремились официально стать семьей, поэтому регистрация все-таки состоялась в запланированную дату. Теперь сторонники звездной пары наблюдают за роскошной церемонией, которой блогеры делятся на личных инстаграм-страницах. 24 канал собрал для вас лучшие фото образа невесты и других трогательных мгновений особенного дня.

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Фото свадебных платьев Даши Квитковой

Еще задолго до свадьбы блогер рассказала, что ей шьют 2 платья – для торжественной церемонии и для танцев. Девушка призналась, что сразу после признания около двадцати свадебных салонов были "готовы предоставить, подарить или сшить ее платье мечты".

Во время активной подготовки к самому празднованию Даша обнародовала первые фото. Она предстала перед камерой вместе с подружками в платье, которое ей приготовили специально для зажигательных танцев. Также звездная невеста похвасталась нежным макияжем и изысканной прической.

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Что известно об истории любви Даши и Никиты

Они познакомились на романтическом проекте "Холостяк". Никита Добрынин стал героем девятого сезона этого реалити-шоу, а Даша пришла туда найти мужчину, с которым стремилась построить семью. За развитием их отношений наблюдала вся страна. В финале Никита выбрал Квиткову. Вручив девушке кольцо, он признался, что влюблен в нее. Уже после трех месяцев встречаний влюбленные начали жить вместе.

Они часто путешествовали, публиковали в сети романтические фотографии и не стеснялись показывать свои чувства. Зимой пара отправилась на остров Бали. Там состоялась долгожданная предложение руки и сердца от популярного телеведущего. Впервые за историю существования украинской версии проекта "Холостяк" герой женился на девушке, которую выбрал в финале реалити-шоу.

Однако Даша и Никита неоднократно отмечали, что все равно были бы вместе, ведь кроме участия в проектах их объединяют очень много знакомых. Влюбленные уверены, что непременно бы познакомились.

20 мая 2020 года в одном из киевских загсов жених и невеста зарегистрировали свои отношения. Они стремились к этому и были невероятно счастливы, ведь это еще один этап их совместной жизни. Теперь они празднуют громкую свадьбу и строят планы на будущее. Они уже успели приобрести совместное жилье и обустраивают его. Также супруги признались, что готовы к рождению первенца. Влюбленные надеются, что малыш появится на свет в ближайший год.