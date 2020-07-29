Уже 12 августа звездная пара 9 сезона шоу "Холостяк" сыграет громкую свадьбу. Даша Квиткова и Никита Добрынин давно занимаются подготовкой праздника, однако за считанные дни до церемонии были вынуждены искать новую локацию.

Курьезной историей, которая случилась всего за две недели до свадьбы, Даша Квиткова поделилась в инстаграме. Молодожены начали подготовку к празднику еще весной, ведь планировали сыграть громкую свадьбу 23 мая, но их планам помешала пандемия коронавируса. Они совершенствовали торжество до мелочей, однако за считанные дни до церемонии паре пришлось сменить локацию.

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Влюбленные планировали собрать гостей на террасе на крыше. Даже название для вечеринки Даша Квиткова и Никита Добрынин придумали тематическое – "Любовь среди огней большого города". Но свадьбы пришлось изменить. Как пояснила блогер, причиной стали жалобы соседей.

Ратифицировала локацию, все меню и все технические детали, но вдруг, как снег на голову свалилось вопрос о переносе локации. Беспокойные соседи жалуются на нашу террасу, поэтому там даже микрофоны включать нельзя,

- объяснила Квиткова.

Она призналась, что новое заведение им все же удалось отыскать, однако выбирать пришлось из того, что осталось. Она также намекнула, что свадебная церемония обошлась молодоженам недешево: "Мы веселились и были спокойны до тех пор, пока мы не стали за все рассчитываться. Но тут ладно, это наш день и мы хотим сделать его максимально классным".

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Цветочной

Влюбленные официально поженились 20 мая и стали первой парой в истории шоу "Холостяк", которая узаконила свои отношения. Они зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе, а для церемонии Даша Квиткова выбрала миниюбку белого цвета от бренда Tina Valerdi. Свадьбу пара сыграет 12 августа без соблюдения украинских традиций, однако родители появятся на вечеринке с вышитым рушником и караваем.

Известно, что невеста готовит сразу два платья – для торжественной церемонии и для танцев. На празднике не будет ни журналистов, ни звездных гостей: "Нам не хочется превращать свадьбу в шоу-бизнес-вечеринку. Для нас важно, чтобы сохранялся теплый семейный уют". Однако свадебную песню влюбленным подарит сама Ирина Билык, которая наблюдала за романтической историей Даши Квитковой и Никиты Добрынина на проекте "Холостяк".