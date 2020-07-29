Вже 12 серпня зіркова пара 9 сезону шоу "Холостяк" зіграє гучне весілля. Даша Квіткова та Нікіта Добринін давно займаються підготовкою свята, проте за лічені дні до церемонії були змушені шукати нову локацію.

Курйозною історією, яка трапилась всього за два тижні до весілля, Даша Квіткова поділилась в інстаграмі. Наречені розпочали підготовку до свята ще навесні, адже планували зіграти гучне весілля 23 травня, та їхнім планам завадила пандемія коронавірусу. Вони вдосконалювали торжество до дрібниць, проте за лічені дні до церемонії парі довелось змінити локацію.

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Закохані планували зібрати гостей на терасі на даху. Навіть назву для вечірки Даша Квіткова та Нікіта Добринін вигадали тематичну – "Любов серед вогнів великого міста". Але місце весілля довелося змінити. Як пояснила блогерка, причиною стали скарги сусідів.

Затвердили локацію, все меню і всі технічні деталі, але раптом, як сніг на голову, звалилось питання про перенесення локації. Неспокійні сусіди скаржаться на нашу терасу, тому там навіть мікрофони вмикати неможна,

– пояснила Квіткова.

Вона зізналась, що новий заклад їм все ж вдалося відшукати, проте обирати довелося з того, що лишилось. Вона також натякнула, що весільна церемонія обійшлась нареченим недешево: "Ми веселилися і були спокійні доти, доки ми не стали за все розраховуватися. Але тут гаразд, це наш день і ми хочемо зробити його максимально класним".

Весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової

Закохані офіційно одружились 20 травня й стали першою парою в історії шоу "Холостяк", яка узаконила свої стосунки. Вони зареєстрували шлюб у київському РАЦСі, а для церемонії Даша Квіткова обрала мінісукню білого кольору від бренду Tina Valerdi. Весілля пара зіграє 12 серпня без дотримання українських традицій, проте батьки з'являться на вечірці з вишитим рушником і короваєм.

Відомо, що наречена готує одразу дві сукні – для урочистої церемонії і для танців. На святі не буде ані журналістів, ані зіркових гостей: "Нам не хочеться перетворювати весілля у шоу-бізнесову вечірку. Для нас важливо, щоб зберігався теплий сімейний затишок". Проте весільну пісню закоханим подарує сама Ірина Білик, яка спостерігала за романтичною історією Даші Квіткової та Нікіти Добриніна на проєкті "Холостяк".