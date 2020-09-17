Днями в мережі з'явились спокусливі фото двох зірок модельного шоу-бізнесу – Белли Хадід та Гейлі Бібер. Якщо для другої зірки така співпраця була дебютною, то Белла почувала себе як ніколи "в тарілці". Вона є улюбленицею очільниці бренду Versace Донателли Версаче і завжди бере участь у її показах на Тижні моди.

Нова гаряча фотосесія була присвячена рекламі класичних ароматів з б'юті-лінійки Versace: Dylan Turquoise і Dylan Blue. Гейлі і Белла стали "покровителями" кожного з них і знялись у тематичній фотосесії разом з парфумами на узбережжі Сардинії. Ця фотосесія стала справжнім виходом із зони комфорту, адже після затяжного карантину на тлі пандемії небагато фотографів та редакторів глянців погоджуються на фотосесії зі цілою командою людей.

Зверніть увагу З відвертими декольте: моделі Гейлі Бібер та Белла Хадід знялись у рекламі Versace

Втім, бренд Versace, схоже, ризикнув і вже показав приголомшливі результати фотосесії. А от Белла Хадід вирішила продемонструвати залаштунки знімального процесу, на якому присутні чимало людей. Разом з Гейлі Бібер, зірка переодягалась у сексуальні образи буквально на пляжі, а поки вони ніжились на піску, фотографи, стилісти та інші працівники намагались зробити кадр максимальнок красивим. Пропонуємо переглянути фотокартки самим, аби в цьому переконатись.

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Для перегляду усіх фотографій гортайте праворуч:

Для перегляду усіх фотографій гортайте праворуч: