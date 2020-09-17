На днях в сети появились соблазнительные фото двух звезд модельного шоу-бизнеса – Беллы Хадид и Хейли Бибер. Если для второй звезды такое сотрудничество было дебютным, то Белла чувствовала себя как никогда "в тарелке". Она является любимицей руководительницы бренда Versace Донателлы Версаче и всегда участвует в ее показах на Неделе моды.

Новая горячая фотосессия была посвящена рекламе классических ароматов с бьюти-линейки Versace: Dylan Turquoise и Dylan Blue. Хейли и Белла стали "покровителями" каждого из них и снялись в тематической фотосессии вместе с духами на побережье Сардинии. Эта фотосессия стала настоящим выходом из зоны комфорта, ведь после затяжного карантина на фоне пандемии немного фотографов и редакторов глянца соглашаются на фотосессии со целой командой людей.

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Впрочем, бренд Versace, похоже, рискнул и уже показал потрясающие результаты фотосессии. А вот Белла Хадид решила продемонстрировать закулисье съемочного процесса, на котором присутствовали многие. Вместе с Хейли Бибер, звезда переодевалась в сексуальные образы буквально на пляже, а пока они нежились на песке, фотографы, стилисты и другие работники пытались сделать кадр максимальнок красивым. Посмотрите на фотографии сами, чтобы в этом убедиться.

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