Що цікаво, Вербну неділю українці відзначають рівно за тиждень до Великодня. Саме з цього дня розпочинається Страсний тиждень – час найсуворішого посту та підготовки до Воскресіння Христового.

Водночас історія цього світлого свята сягає глибокої давнини. Згідно з Біблією, цього дня Ісус Христос в'їхав до Єрусалима. Люди зустрічали Його з великою радістю, як справжнього царя. Вони вигукували "Осанна!" та встеляли Йому шлях пальмовими гілками. Оскільки в Україні пальми не ростуть, наші предки замінили їх вербою. Це дерево першим розквітає навесні, тому воно стало символом життя, чистоти та пробудження.

Наша редакція підготувала гарні привітання з Вербною неділею у картинках і листівках.

Вербна неділя 2026: картинки-привітання

Привітання з Вербною неділею 2026 / Колаж 24 Каналу

