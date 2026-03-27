Для вірян ПЦУ та УГКЦ Вербна неділя настане 5 квітня, за новоюліанським календарем, водночас для римо-католиків – 29 березня. Детальніше про традиції цього світлого свята – читайте в нашому матеріалі.

Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року

Які традиції Вербної неділі?

Вербна неділя відзначається рівно за тиждень до Великодня. Вона присвячена спогаду про Вхід Ісуса Христа в Єрусалим.

Оскільки в наших краях пальми не ростуть, їхньою символічною заміною стали вербові гілочки, які першими розквітають навесні та уособлюють пробудження життя. Головною подією свята є ранкова служба в храмах, куди люди приходять цілими родинами, щоб освятити вербу. Освячені гілочки вважаються оберегом, який несе в дім мир і благодать.

Одразу після виходу з церкви віряни починають легенько бити один одного вербою. При цьому зазвичай кажуть відому приказку про те, що б'є не людина, а сама верба, нагадуючи про наближення Великодня. Люди вірять, що такий обряд дарує здоров'я, захищає від хвороб та усього лихого на цілий рік, зауважує сайт "Українські традиції".

Згодом освячену вербу ставлять біля ікон або у вази без води, де вона зберігається до наступної весни. Викидати ці гілочки не можна, зазвичай їх спалюють лише тоді, коли приносять нові.

Це свято також є важливим етапом Великого посту. У Вербну неділю діють певні послаблення в їжі, тому вірянам дозволяється вживати рибні страви та трохи вина.

Історія Вербної неділі