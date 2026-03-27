Для вірян ПЦУ та УГКЦ Вербна неділя настане 5 квітня, за новоюліанським календарем, водночас для римо-католиків – 29 березня. Детальніше про традиції цього світлого свята – читайте в нашому матеріалі.

Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року

Які традиції Вербної неділі?

Вербна неділя відзначається рівно за тиждень до Великодня. Вона присвячена спогаду про Вхід Ісуса Христа в Єрусалим.

Оскільки в наших краях пальми не ростуть, їхньою символічною заміною стали вербові гілочки, які першими розквітають навесні та уособлюють пробудження життя. Головною подією свята є ранкова служба в храмах, куди люди приходять цілими родинами, щоб освятити вербу. Освячені гілочки вважаються оберегом, який несе в дім мир і благодать.

Одразу після виходу з церкви віряни починають легенько бити один одного вербою. При цьому зазвичай кажуть відому приказку про те, що б'є не людина, а сама верба, нагадуючи про наближення Великодня. Люди вірять, що такий обряд дарує здоров'я, захищає від хвороб та усього лихого на цілий рік, зауважує сайт "Українські традиції".

Вербна неділя 2026 / Фото Freepik

Згодом освячену вербу ставлять біля ікон або у вази без води, де вона зберігається до наступної весни. Викидати ці гілочки не можна, зазвичай їх спалюють лише тоді, коли приносять нові.

Це свято також є важливим етапом Великого посту. У Вербну неділю діють певні послаблення в їжі, тому вірянам дозволяється вживати рибні страви та трохи вина.

Історія Вербної неділі

  • Після того, як Ісус Христос воскресив Лазаря, звістка про це швидко поширилася Юдеєю. Люди побачили у Синові Божому довгоочікуваного Месію, який принесе мир і справедливість.
  • Ісус увійшов до Єрусалима на молодому віслюку. Водночас мешканці міста зустрічали Христа як справжнього царя. Вони кидали Йому під ноги пальмові гілки та вигукували: "Осанна!".