Втім, мало хто замислюється, чому саме це дерево стало центральним атрибутом свята. Про це детальніше – розповів сайт "Українські традиції".

Дивіться також 29 березня чи 5 квітня: коли українці святкують Вербну неділю у 2026 році

Чому на Вербну неділю освячують вербу?

Згідно з церковними переказами, коли Ісус входив у Єрусалим, люди кидали пальмові гілки Йому під ноги. Оскільки у багатьох країнах світу пальми не ростуть, християни адаптували цю традицію до місцевих умов.

Що цікаво, вербу обрали невипадково. Річ у тім, що вона є першою рослиною, яка прокидається після зимового сну та розквітає навесні. Для наших предків вона стала уособленням нового життя, незламності та чистоти.

Освячення верби в церкві символізує готовність вірян зустріти Спасителя та відкрити свої серця для духовного оновлення. До того ж існує повір'я, що освячені гілочки мають цілющу силу та здатні захищати дім від негоди чи хвороб протягом усього року.

Саме тому після служби українці зазвичай жартома б'ють одне одного вербою, примовляючи фразу "Не я б'ю – верба б'є", та бажають близьким міцного здоров'я та добробуту. Освячену лозу заведено зберігати за іконами аж до наступного року як оберіг для всієї родини.

Чому на Вербну неділю освячують вербові гілки / Фото Freepik

Читайте про те, коли буде Вербна неділя у 2026 році – у нашому матеріалі.

Що відомо про історію Вербної неділі?