Однак, щоб гілка дійсно принесла добробут, важливо знати, як правильно з нею поводитися після свята. Про це детальніше – розповів сайт "Українські традиції".

Що робити з вербою після Вербної неділі?

Коли ви приносите освячену вербу з храму, спершу варто злегка вдарити нею рідних та близьких, промовляючи: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень Великдень!". Цей жартівливий ритуал насправді є побажанням здоров'я та життєвої енергії, адже це дерево першим прокидається після зими.

Після цього вербові гілочки ставлять у будинку, і найкраще місце для них – біля ікон або на покутті. Якщо ікон немає, виберіть найсвітліше та найголовніше місце у вітальні.

Важливо пам'ятати, що ставити освячену вербу у воду не обов'язково – вона чудово зберігається у сухому вигляді протягом усього року. Люди вірять, що ці гілочки зупиняють пожежі, відганяють бурю та не впускають у дім людей з поганими намірами.

Дехто з господарів за традицією з'їдає кілька "котиків", вірячи, що це вбереже від болю у горлі та додасть сили. Також існує звичай зберігати вербу до наступного вигону худоби на пасовище або навіть садити гілочку на городі, якщо вона пустила коріння. Вважається, що така верба принесе багатий урожай і захистить землю.

Вербові гілки / Фото Pinterest

Чи можна викидати освячену вербу?