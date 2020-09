Народна артистка України Тіна Кароль отримала іменну зірку в центрі Києва. Церемонія відкриття відбулася 19 вересня на "Площі зірок". Там виконавиця продемонструвала ефектний аутфіт, який не залишився без уваги публіки.

Українська співачка Тіна Кароль цього року святкує 15-річчя на сцені. Днями вона презентувала новий альбом "Найти своих". З цієї нагоди в центрі Києва з'явилася іменна зірка артистки, на відкритті якої Тіна побувала вчора. На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця поширила серію світлин з події.

Ефектний look Тіни Кароль

Артистка прибула на захід у шкіряному вбранні верблюжого кольору від українського бренду The Coat by Katya Silchenko. Аутфіт складався з обтислої сукні довжини міді, що мала пікантне декольте, та стильного блейзера. Look співачка вирішила поєднати із бежевими туфлями-човниками на підборах.

Волосся знаменитість акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах, яким підкреслила натуральну вроду. Завершила стильний образ мінімалістичними сережками.

Зірка, як завжди, виглядала неперевершено. Вбрання гарно підкреслило принади її фігури. Тіна вкотре продемонструвала вишуканий смак в одязі та показала, що вміє виглядати ефектно будь-де та будь-коли.

