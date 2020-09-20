Популярна українська виконавиця Тіна Кароль, яка днями презентувала новий альбом, тепер зізналася, що у її житті вже є місце чоловікам, вона відкрита для нових стосунків. Також знаменитість розповіла, що мріє вдруге стати мамою.

Виконавиця поспілкувалася із Катериною Осадчою для програми "Світське життя". Душевне розмова відбулася у заміському будинку Тіни Кароль. Зірка також провела екскурсію і показала гектар землі, на якому вирощує яблуневий сад, малину та 213 кущів троянд.

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Тіна Кароль розповіла про особисте життя

Проте найбільш хвилюючим моментом інтерв'ю стало зізнання Тіни про особисте життя. Після смерті чоловіка вона не впускала у своє життя чоловіків, присвячувала увесь вільний час синові Веніамінові. Тепер артистка зізналася, що у її житті вже є місце чоловікам.

Час іде, не знаю, я ж маю чимось і кимось надихатися, крім квітів і свого городу. Вважаю себе молодою для того, щоб знайти, можливо, свою пристань,

– поділилася Тіна Кароль.

Також виконавиця додала, що мріє вдруге стати мамою. Жінка прагне, щоб у її житті була донечка: "Треба відкритися цьому бажанню, відкритися думці, яка постійно до тебе приходить. І якщо це не станеться з коханою людиною, є багато способі – удочеріння або ще щось, щоб знайти для себе донечку".

Інтерв'ю Тіни Кароль для "Світського життя": дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Тіни Кароль?

15 червня 2008 року співачка вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра. Вже 18 дистопада того ж року у подружжя народилася дитина. Тіна та Євген стали батьками сина, якого назвали Веніаміном. Кохання було дуже сильним, здавалося б, його ніщо не може зруйнувати. Проте у Огіра діагностували рак шлунку. Після тривалого лікування 28 квітня 2013 року чоловік помер.

З того часу Тіна присвячувала усю себе синові. Ходять чутки про її роман з колегою з проєкту "Голос країни", співаком Даном Баланом, проте наразі вона жодним чином не підтвердила і не спростувала їх.