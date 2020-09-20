Популярная украинская исполнительница Тина Кароль, которая на днях презентовала новый альбом, теперь призналась, что в ее жизни уже есть место мужчинам, она открыта для новых отношений. Также знаменитость рассказала, что мечтает во второй раз стать мамой.

Исполнительница пообщалась с Екатериной Осадчей для программы "Светская жизнь". Душевный разговор состоялся в загородном доме Тины Кароль. Звезда также провела экскурсию и показала гектар земли, на котором выращивает яблоневый сад, малину и 213 кустов роз.

Читайте также Тина Кароль презентовала трилогию "Найти своих" и новый альбом: видео

Тина Кароль рассказала о личной жизни

Однако самым волнующим моментом интервью стало признание Тины о личной жизни. После смерти мужа она не впускала в свою жизнь мужчин, посвящала все свободное время сыну Вениамину. Теперь артистка призналась, что в ее жизни уже есть место мужчинам.

Время идет, не знаю, я же должна чем-то и кем-то надышаться, кроме цветов и своего огорода. Считаю себя молодой для того, чтобы найти, возможно, свою пристань,

– поделилась Тина Кароль.

Также исполнительница добавила, что мечтает во второй раз стать мамой. Женщина стремится, чтобы в ее жизни была дочь: "Надо открыться этому желанию, открыться мысли, которая постоянно к тебе приходит. И если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов – удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя доченьку".

Интервью Тины Кароль для "Светской жизни": смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Тины Кароль?

15 июня 2008 года певица вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Уже 18 мая того же года у супругов родился ребенок. Тина и Евгений стали родителями сына, которого назвали Вениамином. Любовь была очень сильной, казалось бы, ее ничто не может разрушить. Однако у Огира диагностировали рак желудка. После длительного лечения 28 апреля 2013 года он умер.

С тех пор Тина посвящала всю себя сыну. Ходят слухи о ее романе с коллегой по проекту "Голос страны" певцом Даном Баланом, однако пока она никак не подтвердила и не опровергла их.