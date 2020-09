Народная артистка Украины Тина Кароль получила именную звезду в центре Киева. Церемония открытия состоялась 19 сентября на "Площади звезд". Там исполнительница продемонстрировала эффектный аутфит, который не остался без внимания публики.

Украинская певица Тина Кароль этом году празднует 15-летие на сцене. На днях она представила новый альбом "Найти своих". По этому случаю в центре Киева появилась именная звезда артистки, на открытии которой Тина побывала вчера. На личной странице в Инстаграме исполнительница запостила серию фотографий с события.

Эффектный look Тины Кароль

Артистка прибыла на мероприятие в кожаном наряде верблюжьего цвета от украинского бренда The Coat by Katya Silchenko. Аутфит состоял из обтягивающих платья длины миди, с пикантным декольте, и стильного блейзера. Look певица решила совместить с бежевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы знаменитость аккуратно уложила, а на лице сделала макияж в естественных тонах с акцентом на глазах, которым подчеркнула натуральную красоту. Завершила стильный образ минималистическими серьгами.

Звезда, как всегда, выглядела великолепно. Наряд красиво подчеркнул прелести ее фигуры. Тина в очередной раз продемонстрировала изысканный вкус в одежде и показала, что умеет выглядеть эффектно где угодно и когда угодно.

